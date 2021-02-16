新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (07:57)

本港周一（15日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月9至15日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月15日報道：增9確診近3個月最低 3源頭不明確診者兩人傳染期曾探親戚
○油尖旺區
旺角街坊會陳慶社會服務中心
西九龍政府合署南座
永安九龍中心 聯邦金閣酒家
香港西九龍站
○深水埗區
石硤尾邨商場
仁寶大廈 水手快餐店
○黃大仙區
龍蟠苑商場
樂富廣場 Itamama Bistro
○九龍城區
愛民廣場 百份百餐廳
香港電台電視大廈
○大埔區
大埔超級城
昌運中心
○沙田區
新港城中心（4期） 一粥麵
禾輋廣場
○荃灣區
荃新天地
卓明大廈 沙嗲王
大壩街9號地舖 無邊
○元朗區
唐人新村路1號 唐
○屯門區
青山灣入境事務中心
V City 一田超市Balencia
○東區
港鐵柴灣站
東貿廣場
杏花新城 唐記包點
元宮閣 豚王
○灣仔區
聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓
資料來源：衛生防護中心（截至2月15日）
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