新冠肺炎｜今少於10宗初步確診3源頭不明　消防隊目發病自行食成藥續上班　傳染期曾於3消防局值勤 (17:40)

．39歲家庭主婦：居於黃大仙鳳鑽苑。2月9日發病後一直留在家中，13日因病情惡化求醫，翌日交樣本後初步確診。

．消防隊目：居於元朗玻璃圍。在葵涌消防局工作，最後上班日為2月10日早上。他在2月4日已出現上呼吸道症狀，曾自行服用成藥及感冒茶，至2月14日到博愛醫院求醫，現初步確診，轉送屯門醫院留醫。他在傳染期期間，2月9日曾到過青衣及青衣南消防局替更，潛伏期則到過元朗合益街市。歐家榮稱，約20人被列為密切接觸者，當中或包括與該消防隊目同一小隊或曾共用更衣室等設施的消防員。

．8歲女童：居於石籬（二）邨石怡樓，該大廈早前因出現確診個案須強制檢測，女童在檢測後發現初步確診，其家人目前的檢測結果為陰性。她的鄰居為確診者，但兩戶並不相熟，不排除經環境因素受感染。

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