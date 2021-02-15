社區檢測中心預約爆滿　美容院職員：個個檢測安心啲【短片】 (17:24)

從事美容業的陳女士表示，因為要開工，所以來做病毒檢測。她稱檢測的過程快，「呢頭入去，嗰頭即刻做，唔使幾分鐘」。對於員工必須持陰性檢測結果方可開工，陳女士稱「個個檢測都好嘅，安心啲」。

在健身中心任職的張小姐表示，受公司指示來做病毒檢測，檢測的過程快。而後日（17日）返英國的留學生危小姐則表示，有先行預約檢測服務。

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