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社區檢測中心預約爆滿　美容院職員：個個檢測安心啲【短片】 (17:24)

政府早前預告，若農曆新年新型冠狀病毒疫情無重大變化，年初七（18日）起食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，其他場所亦可有條件重開，惟場所職員須持有14天有效陰性證明。今日（15日）全港所有社區檢測中心預約爆滿，位於鰂魚涌社區綜合大樓的檢測中心在下午時分，仍然有人龍，為數約數十人。至下午約3時，現場貼出「暫停接受無預約人士」的告示。

從事美容業的陳女士表示，因為要開工，所以來做病毒檢測。她稱檢測的過程快，「呢頭入去，嗰頭即刻做，唔使幾分鐘」。對於員工必須持陰性檢測結果方可開工，陳女士稱「個個檢測都好嘅，安心啲」。

在健身中心任職的張小姐表示，受公司指示來做病毒檢測，檢測的過程快。而後日（17日）返英國的留學生危小姐則表示，有先行預約檢測服務。

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