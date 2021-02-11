新冠肺炎｜今增9確診近3個月最低　3源頭不明確診者兩人傳染期曾探親戚 (17:08)

本港近3個月以來，新型冠狀病毒確診數字首次跌至單位數。截至今日（15日）凌晨零時，本港新增9宗確診個案，4宗屬本地感染，當中3宗為源頭不明、一宗與早前個案相關；其餘5宗為輸入個案。
3宗源頭不明個案：
．79歲老婦：居於紅磡家維邨家廉樓，該大廈早前因出現確診須強制檢測，她在2月13日進行檢測後發現確診，無病徵。她在傳染期期間，2月11日曾到過彩頤居A座探親，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，據中心了解老婦當時並非拜年。家維邨家廉樓累計3單位共5宗確診，3個單位的樓層及坐向均不相同。
．34歲麵包師傅：居於天水圍天頌苑頌棋閣，在屯門V City麵包店Balencia工作，負責製作麵包，最後上班日為2月13日，同日出現病徵。他其後到天水圍醫院求醫並證實確診，目前於屯門醫院留醫。他曾在2月3日在公司安排下接受檢測，結果為陰性。衛生防護中心將建議該麵包店停業14日，約6名同事要檢疫。歐家榮指出，確診麵包師傅與顧客沒有直接接觸，曾到該店的市民如感擔心，可進行檢測。
．65歲律師行文員：居於杏花邨第26座，於皇后大道中59-65號工作，最後上班日為2月11日。她在2月9日出現病徵，2月10日求醫後，翌日交樣本並確診。她在傳染期內2月12日曾到愛東邨愛平樓拜年探親，約11名相關密切接觸者須送檢疫中心。
一宗與早前確診者相關個案，患者居於荃灣川龍街龍華大廈，為早前確診者的家人，於2月14日送往檢疫中心後檢測呈陽性。
過去兩周本地個案三成源頭不明 防護中心：社區仍有傳播鏈
衛生防護中心總監林文健表示，截至2月14日，過去兩星期本港共錄得327宗個案，當中輸入個案佔12%；本地個案當中，約三成為感染源頭不明。他認為有關數字顯示社區仍存在傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。
翻查資料，本港上一次錄得單位數確診為去年11月18日，當日錄得的確診個案同為9宗。林文健指出，確診個案減少可能是因為新春期間市民求醫意欲較低；過往長假期後疫情也有反彈，呼籲市民假期後如有不適，應及早求醫，不要拜訪親戚或上班。
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