新冠肺炎｜今日至周三全港社區檢測中心預約爆滿　建造業員工為開工跨區做檢測 (15:07)

根據社區檢測中心網站資料，今日至周三（17日）全港19個社區檢測中心預約均爆滿，多區檢測中心或臨時採樣站繼續有人龍等做檢測，其中在旺角麥花臣球場的採樣站，中午約有100人輪候做檢測。

從事飲食業、家住深水埗區的林女士說，當區白田社區會堂的檢測中心預約爆滿，其上司表明「唔做（檢測）唔使返工」，故她到旺角的臨時採樣站，排隊等兩小時做檢測。被問到會否對檢測規定感煩擾，林說「政府這樣規定，市民都冇辦法」，為了「搵食」唯有做檢測。

建造從業員批檢測擾民 倘不封關「驗極都冇用」

香港建造商會及建造業議會早前「強烈要求」所有地盤承建商明（16日）起試行措施，工人須持14天有效檢測陰性證明方能入地盤開工。從事建造業的杜先生到旺角做檢測，他認為倘政府不封關，市民「驗極都冇用」，批評建造業定期檢測規定擾民、治標不治本。

從事建造業、家住大埔區的譚先生說，由於社區檢測中心預約已滿，今早特意到旺角做檢測。他說明白特定行業僱員要做檢測，但建造業多達數十萬名工人，他認為當局應在地盤設流動採樣站，方便工人之餘亦縮減社區檢測中心及其他採樣站的排隊人數。

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