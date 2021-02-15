港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:35)

本港昨日（14日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月8至14日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月14日報道：今增12確診3為無源頭　馬鞍山富寶花園一座、葵涌寶星中心A座須強制檢測

○油尖旺區

旺角街坊會陳慶社會服務中心

西九龍政府合署南座

永安九龍中心 聯邦金閣酒家

○觀塘區

觀塘遊樂場 (花市)

電訊一代廣場 譚仔三哥米線

嘉發商場

○深水埗區

福源廣場

石硤尾邨商場

仁寶大廈 水手快餐店

○黃大仙區

荷里活廣場

龍蟠苑商場

樂富廣場 Itamama Bistro

○九龍城區

愛民廣場 百份百餐廳

香港電台電視大廈

○大埔區

大埔超級城

昌運中心

○沙田區

頌安商場

新港城中心（4期） 一粥麵

禾輋廣場

○荃灣區

荃新天地

卓明大廈 沙嗲王

○葵青區

石籬商場

新都會廣場

○元朗區

幸福樓2期 大寶冰室

○東區

新翠商場 亞參雞飯

東貿廣場

元宮閣 豚王

○灣仔區

金百利

聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓

○離島區

香港迪士尼樂園酒店 翠樂庭餐廳

○西貢區

新都城中心1期 德美壽司

資料來源：衛生防護中心（截至2月14日）

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