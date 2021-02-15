新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:35)

本港昨日（14日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月8至14日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月14日報道：今增12確診3為無源頭 馬鞍山富寶花園一座、葵涌寶星中心A座須強制檢測
○油尖旺區
旺角街坊會陳慶社會服務中心
西九龍政府合署南座
永安九龍中心 聯邦金閣酒家
○觀塘區
觀塘遊樂場 (花市)
電訊一代廣場 譚仔三哥米線
嘉發商場
○深水埗區
福源廣場
石硤尾邨商場
仁寶大廈 水手快餐店
○黃大仙區
荷里活廣場
龍蟠苑商場
樂富廣場 Itamama Bistro
○九龍城區
愛民廣場 百份百餐廳
香港電台電視大廈
○大埔區
大埔超級城
昌運中心
○沙田區
頌安商場
新港城中心（4期） 一粥麵
禾輋廣場
○荃灣區
荃新天地
卓明大廈 沙嗲王
○葵青區
石籬商場
新都會廣場
○元朗區
幸福樓2期 大寶冰室
○東區
新翠商場 亞參雞飯
東貿廣場
元宮閣 豚王
○灣仔區
金百利
聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓
○離島區
香港迪士尼樂園酒店 翠樂庭餐廳
○西貢區
新都城中心1期 德美壽司
資料來源：衛生防護中心（截至2月14日）
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