新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月14日更新版） (21:08)

截至2月14日，納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈及地點名單如下：
任何在2021年2月1日至2月14日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月16日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．馬鞍山錦英路6號富寶花園第1座
．葵涌打磚坪街1-25號寶星中心A座
．將軍澳運亨路1號新都城第1期1座
任何在2021年1月31日至2月13日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月16日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．黃大仙蒲崗村道157-161號/毓華里22號嘉喜大廈
．荃灣川龍街50號龍華樓
．尖沙咀彌敦道83-97號/樂道36-50號華源大廈
．油麻地上海街286-288號
任何在2021年1月30日至2月12日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月16日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．尖沙嘴彌敦道54-64B號/麼地道1A-1J號/碧仙桃路3-15號/加拿分道1A-9A號美麗都大廈
．馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦蘭閣
．元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈
．九龍塘安域道2號映月臺B座
．紅磡德康街3號黃埔花園12期銀竹苑2座
．大埔寶湖道28號廣福邨廣智樓
．東涌迎康街6號東環5A座
．薄扶林金粟街19-21號碧麗苑
．九龍城沙浦道46號豪門
任何在2021年1月29日至2月11日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月15日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．葵涌石梨街8號石籬（二）邨石怡樓
．油尖旺塘尾道188-190B號及太子道西66-70號英美大樓
．紅磡馬頭圍道46號家維邨家廉樓
．沙田協欣街3號禾輋邨富和樓
．將軍澳昭信路6號顯明苑
．大角嘴櫻桃街28號富多來新邨第1期富殿樓
．大埔大埔太和路12號太和邨麗和樓
．深水埗福華街147-151A號慶華大廈
資料來源：政府新聞公報