新冠肺炎｜港台髮型師確診逾20人檢疫　歐家榮：用噴髮用品、風筒吹頭產生氣霧　屬高風險 (18:26)

本港今（14日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案，當中一宗源頭不明個案為港台髮型師。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會指出，該髮型師為人「set頭」時會用噴髮用品，亦會使用風筒吹頭，因會產生氣霧，故屬高風險，20多名同一化妝間的員工、沒戴口罩者、曾經由他「set頭」的人，需列密切接觸者檢疫。
歐家榮指出，該髮型師工作的化妝間面積約400呎，最多可容納20、30人，他主要負責「set頭」，會用噴髮用品及風筒吹頭，因會產生氣霧，故認為屬高風險。歐家榮稱，有三類人須界定為密切接觸者，包括髮型師於2月9日至11日傳染期內上班期間，曾逗留同一化妝間的沒戴口罩者及曾由他「set頭」的人，以及同場工作的人。
歐家榮表示，早前曾有髮型屋出現大型爆發，出現17宗個案，包括員工和客人，客人和員工接觸時雖然有戴口罩，但仍有近距離和長時間接觸；故此今次經風險評估後，為避免進一步出現爆發，將上述3類人列為密切接觸者。
港台髮型師確診 相關報道：
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕港台髮型師 新冠肺炎 確診 疫情 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介