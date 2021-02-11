新冠肺炎｜港台髮型師確診逾20人檢疫　歐家榮：用噴髮用品、風筒吹頭產生氣霧　屬高風險 (18:26)

歐家榮指出，該髮型師工作的化妝間面積約400呎，最多可容納20、30人，他主要負責「set頭」，會用噴髮用品及風筒吹頭，因會產生氣霧，故認為屬高風險。歐家榮稱，有三類人須界定為密切接觸者，包括髮型師於2月9日至11日傳染期內上班期間，曾逗留同一化妝間的沒戴口罩者及曾由他「set頭」的人，以及同場工作的人。

歐家榮表示，早前曾有髮型屋出現大型爆發，出現17宗個案，包括員工和客人，客人和員工接觸時雖然有戴口罩，但仍有近距離和長時間接觸；故此今次經風險評估後，為避免進一步出現爆發，將上述3類人列為密切接觸者。

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