新冠肺炎｜今增12確診3為無源頭　馬鞍山富寶花園一座、葵涌寶星中心A座須強制檢測 (16:58)

源頭不明個案：

．35歲男子（個案10771），為昨日初步確診的港台髮型師，最後上班日為2月11日，同日出現上呼吸道病徵，2月12日檢測呈陽性。他居於馬鞍山富寶花園一座，該大廈需要強制檢測。該患者於2月9日至11日的傳染期內有上班，在化妝室為嘉賓及出鏡者「set頭」。20多名同一化妝室的員工、沒戴口罩者等被列為密切接觸者

．46歲無業男子（個案10772），為尋求庇護者，居於土瓜灣道267號，該大廈於2月10日因污水樣本呈陽性而須強制檢測。該患者沒病徵，2月12日檢測呈陽性，與他居於同一單位內劏房的人被列為密切接觸者，須送檢疫中心。

．32歲女子（個案10775），在元朗任文職人員，居葵涌打磚坪街寶星中心A座，該大廈要強制檢測。患者2月11日發病，翌日在社區檢測中心檢測呈陽性，同公司十多名同事被列為密切接觸者要檢疫。

與之前個案相關的其他病例：

．尖沙嘴美麗都大廈新增3宗確診，包括昨日兩宗初步陽性個案及一宗在檢疫中心確診個案，3人均居於美麗都大廈10樓，為去年7月至10月由內地抵港。其中個案10776與個案10779同住，個案10776在2月12日在接觸者追蹤時已被安排入檢疫中心，2月13日檢測呈陽性。美麗都大廈累計4宗個案，4人互相認識及曾一同用膳。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，另有一名居於華源大廈的確診者，與美麗都大廈群組有流行病學關連。該5宗個案全部無業，以上兩大廈此前已列為強制檢測大廈。目前有15名居於上述大廈的劏房戶列為密切接觸者送檢疫，暫未發現有其他初步陽性個案。

．歐家榮表示，今有兩宗個案與香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心個案相關，包括灣仔聖雅各福群會一名社工，2月7日發病，居於將軍澳新都城一期一座，會列為強制檢測大廈。該患者曾與上述小童群益會中心的確診職員出席2月3日一個工作坊，其他十多名參加者會送檢疫中心。

他稱，另一新增個案則是為上述小童群益會中心確診者的家人。

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