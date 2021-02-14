新冠疫苗｜聶德權：料3月初可開展接種　已演練疫苗運送儲存及接種流程 (16:18)

公務員事務局長聶德權今（14日）出席無綫節目《講清講楚》，節目後他表示，按目前情況，BioNTech「復必泰」疫苗應會在本月底前到港，現正緊密與供應商聯繫，如一切順利估計可在3月初開展接種計劃，疫苗抵港後會開始接受市民預約。他亦稱，政府已就運送及儲存等工序進行演練。
聶德權在節目中指出，全港18區最少各區有一間疫苗接種中心，「最後的數目一定會超過20間」，幅員較大、人口較多的區或會有多過一間中心。他稱可能會先開部分中心，待流程運作方面暢順，以及觀察市民接種情況後，再逐步將計劃推開。
聶德權在節目後稱，復必泰疫苗抵港的冷鏈處理、如何運送、去到儲存倉時如何冷藏等工序都演練了一次，亦在一個社區疫苗接種中心內測試了市民接種的流程。他又稱，醫護人員和行政支援人員之間的協作，或有緊急事故時如何去處理都有演練，希望做到安全、有序、穩妥。
至於安老院舍，聶德權稱當局亦有演練外展隊到安老院舍的相關工序、流程及相關人員如何配合等。
新冠肺炎 相關報道：
今增12確診3為無源頭 馬鞍山富寶花園一座、葵涌寶星中心A座須強制檢測
其他報道：
相關字詞﹕新冠疫苗 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 新冠肺炎疫苗 編輯推介