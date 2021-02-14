新冠疫苗｜聶德權：料3月初可開展接種　已演練疫苗運送儲存及接種流程 (16:18)

聶德權在節目中指出，全港18區最少各區有一間疫苗接種中心，「最後的數目一定會超過20間」，幅員較大、人口較多的區或會有多過一間中心。他稱可能會先開部分中心，待流程運作方面暢順，以及觀察市民接種情況後，再逐步將計劃推開。

聶德權在節目後稱，復必泰疫苗抵港的冷鏈處理、如何運送、去到儲存倉時如何冷藏等工序都演練了一次，亦在一個社區疫苗接種中心內測試了市民接種的流程。他又稱，醫護人員和行政支援人員之間的協作，或有緊急事故時如何去處理都有演練，希望做到安全、有序、穩妥。

至於安老院舍，聶德權稱當局亦有演練外展隊到安老院舍的相關工序、流程及相關人員如何配合等。

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