新冠肺炎｜中港兩邊走家庭疫下受影響　社協倡檢測代隔離、減檢測費用 (15:21)

現時前往內地隔離14天須自費，每人花費數千元，另於本地做檢測取得證明亦須240元。有逾六成半的受訪者表示，只可支付100元或以下，另有47%受訪者冀低收入家庭或綜援受助者可豁免檢測收費。

社協幹事施麗珊表示，明白控制疫情重要，但期望可逐步以檢測代替隔離，又建議除了「回港易」豁免內地返港本地居民隔離檢疫，內地亦可取消有關隔離措施，設立兩地認可的健康碼，或縮短隔離期至一或三日，以方便兩地走的居民。她亦期望，隨着本港檢測能力增長，有關費用可下調。