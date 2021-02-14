新冠肺炎｜中港兩邊走家庭疫下受影響　社協倡檢測代隔離、減檢測費用 (15:21)

新型冠狀病毒疫情爆發後，本港及內地收緊出入境措施，陸路口岸只餘深圳灣及港珠澳大橋，中港兩地亦分別有隔離檢疫措施，令需要頻繁來往兩地的中港家庭生活大受影響。香港社區組織協會去年12月以問卷訪問該會服務的基層家庭，共388人受訪，當中近七成受訪者稱，因不能頻繁往返兩地，難以照顧居於內地的父母。另有受訪者的年幼子女滯留內地，受訪者因工作無法抽身接子女回港。
現時前往內地隔離14天須自費，每人花費數千元，另於本地做檢測取得證明亦須240元。有逾六成半的受訪者表示，只可支付100元或以下，另有47%受訪者冀低收入家庭或綜援受助者可豁免檢測收費。
社協幹事施麗珊表示，明白控制疫情重要，但期望可逐步以檢測代替隔離，又建議除了「回港易」豁免內地返港本地居民隔離檢疫，內地亦可取消有關隔離措施，設立兩地認可的健康碼，或縮短隔離期至一或三日，以方便兩地走的居民。她亦期望，隨着本港檢測能力增長，有關費用可下調。
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