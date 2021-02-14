新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:32)

本港昨日（13日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月7至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:58報道：港台髮型師確診馬鞍山富寶花園一座須強制檢測 本港增12確診3為無源頭
○油尖旺區
K11 人文購物藝術館
百利達廣場 Black Coffee
永安九龍中心 聯邦金閣酒家
○觀塘區
嘉發商場
觀塘遊樂場（花市）
電訊一代廣場 譚仔三哥米線
○深水埗區
福源廣場
石硤尾邨商場
仁寶大廈 水手快餐店
○黃大仙區
荷里活廣場
龍蟠苑商場
○九龍城區
黃埔新天地 第5及6期
愛民廣場 百份百餐廳
○大埔區
大埔超級城
○沙田區
頌安商場
禾輋廣場 和平餐廳
源禾遊樂場（花市）
新港城中心4期 一粥麵
○荃灣區
悅來酒店
○葵青區
石籬商場
新都會廣場
○元朗區
交通廣場 牡丹金閣
幸福樓2期 大寶冰室
福星樓 嘩鬼拉麵和風料理
○東區
藍灣廣場
新翠商場 亞參雞飯
○中西區
置地廣場
○離島區
香港迪士尼樂園酒店 翠樂庭餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至2月13日）
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