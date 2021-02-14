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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:32)

本港昨日（13日）新增12宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月7至13日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:58報道：港台髮型師確診馬鞍山富寶花園一座須強制檢測 本港增12確診3為無源頭

○油尖旺區

K11 人文購物藝術館

百利達廣場 Black Coffee

永安九龍中心 聯邦金閣酒家

○觀塘區

嘉發商場

觀塘遊樂場（花市）

電訊一代廣場 譚仔三哥米線

○深水埗區

福源廣場

石硤尾邨商場

仁寶大廈 水手快餐店

○黃大仙區

荷里活廣場

龍蟠苑商場

○九龍城區

黃埔新天地 第5及6期

愛民廣場 百份百餐廳

○大埔區

大埔超級城

○沙田區

頌安商場

禾輋廣場 和平餐廳

源禾遊樂場（花市）

新港城中心4期 一粥麵

○荃灣區

悅來酒店

○葵青區

石籬商場

新都會廣場

○元朗區

交通廣場 牡丹金閣

幸福樓2期 大寶冰室

福星樓 嘩鬼拉麵和風料理

○東區

藍灣廣場

新翠商場 亞參雞飯

○中西區

置地廣場

○離島區

香港迪士尼樂園酒店 翠樂庭餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至2月13日）

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