鮮花保存｜科學館實測鮮花保鮮法　水+糖+漂白水或白醋效果最佳【附測試結果．多圖】 (12:19)

6種延長鮮花壽命方法比併：

【效果最佳】

方法1：1公升水 + 1/4茶匙漂白水 + 1茶匙糖

方法2：1公升水 + 2茶匙白醋 + 2茶匙糖

原因：醋的酸性有助抑制細菌滋生及促進鮮花的吸水能力，漂白水可殺菌，糖則為鮮花提供養分。市面的鮮花保鮮劑的主要成分為殺菌劑、糖分和酸化劑，這兩種溶液的效果均媲美一般的鮮花保鮮劑。

【效果不俗】

方法3：1公升水 + 1/4罐汽水

方法4：1公升水 + 2茶匙70%消毒酒精

原因：酸性的汽水可抑制細菌滋生及促進鮮花的吸水能力，也有糖分供鮮花使用，加入檸檬片或檸檬汁也有類似效果。酒精可以殺菌，亦能抑制植物產生乙烯，從而減慢凋謝速度，惟切勿加入過量酒精，否則會殺死植物的細胞。

【效果最差】

方法5：1公升水 + 2茶匙糖

方法6：1公升水 + 1茶匙鹽

原因：糖雖然可為鮮花提供養分，但同時會令水中的細菌滋生。而較高濃度的鹽分雖然可抑制細菌生長，但亦會令鮮花脫水。

（香港科學館facebook）

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