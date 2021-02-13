保安局：預報旅客資料系統針對來港旅客　香港居民出入境自由不受影響 (23:07)

​保安局指出，國際民用航空組織引入預報旅客資料系統，是為提升國際民航保安，同時便利世界各地出入境管制機關對旅客實施更有效管制；落實有關規定可加快各管制站的旅客通關手續，亦能提高入境事務處的執法能力，防範潛在免遣返聲請人抵港的措施亦可隨之加強。入境事務處正在制訂有關系統的運作詳情，過程中會參考國際民用航空組織的有關指引和其他各地的實施經驗，稍後亦會諮詢相關持份者意見。待立法會通過條例草案後，政府會擬備有關附屬法例，之後再提交立法會以先訂立後審議的程序審議制訂。

​保安局表示，香港居民的旅行和出入境自由受《基本法》第31條及《香港人權法案條例》（第383章）下的《人權法案》第八（二）條所保障。擬議的預報系統目的是要求來港而非離港的航機提供乘客資料，並不會對香港居民出入境自由有任何影響，政府會確保系統的運作符合《基本法》及《香港人權法案》的規定。

​保安局：大律師公會觀點未能正確反映條文目的事實

​保安局稱，上述資料已涵蓋在政府提交立法會的資料中。對於大律師公會近日向立法會提交的意見書中，就有關條文的觀點未能正確反映條文的目的和事實，引起不必要的誤解，當局表示失望，並稱政府會繼續通過法案委員會的討論和其他渠道，向立法會及公眾作出充分解說，以正視聽。

大律師公會意見書：憂賦權入境處長限香港居民離港

政府提出修訂《入境條例》，修訂包括加入保安局長可訂立規例向入境處長提供運輸工具上乘客、乘組人員等資料，以及賦權處長「指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員」。大律師公會前日（11日）發表意見書，認為這建議把不受約束的權力賦予入境處長，限制香港居民和他人離開香港，對此深表憂慮。公會稱，有關權力限制市民在《基本法》下獲賦予基本的旅行及出入境自由，指出離港自由只可因保護國家安全、公眾秩序、公眾健康、他人自由原因下受限，香港已有其他現存法例可作出有關限制。

大律師公會認為，修例條文中無列明這種具侵入性的權力（intrusive power）可以在哪些理由下行使，亦無解釋其必要性，令人不安。

《2020年入境（修訂）條例草案》立法會文件