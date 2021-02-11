新冠肺炎｜港台髮型師初步確診　18人列密切接觸　《城市論壇》明日暫停 (23:27)

港台指出，該髮型師過去兩星期均有上班，主要工作地點在電視大廈地下化妝間，工作期間有戴口罩及注意清潔衛生；電視大廈將會深層清潔。據港台報道，該髮型師負責《城市論壇》及《議事論事》等7個節目。

等待被送往隔離檢疫的港台主持潘杰寧回覆本報查詢表示，她2月10日到港台拍直播節目《日常8點半》，該髮型師爲她整頭，全程有戴口罩。以她所知，目前包括她及兩名主持鄭萃雯、泰山等待送往隔離，「其實都幾混亂，我有畀髮型師set頭要隔離，但好似泰山係光頭，冇畀佢set頭又要，因為喺同一個空間出現過，但又有啲同事唔使。大家心情都好矛盾，全日就不停擔心唔知要唔要隔離」。

鄭萃雯感「好唔安樂」

在港台擔任節目主持人的鄭萃雯較早時回覆本報查詢表示，她最後與該名髮型師接觸是在2月11日，當晚參與的是年三十晚倒數節目。她稱，當日所有在化妝間的人全程戴口罩，「化妝只是化半塊臉，莫說set頭」。她表示，衛生署曾致電她，叫她執拾前往檢疫的物品，她說感到「好唔安樂」。

蘇敬恆：2月7日《城市論壇》非由染疫髮型師負責

《城市論壇》監製及主持蘇敬恆回覆查詢表示，與該髮型師對上一次接觸是1月31日，而2月7日的《城市論壇》因內部調配，並非由該髮型師為出鏡的人整理髮型；為保障參加者和工作人員安全，明日《城市論壇》暫停，港台電視大廈明早會進行深層清潔。他稱，暫時港台和衛生防護中心無就事件聯絡他提供特別指引，他會自行做檢測。

《議事論事》主持、立法會前主席曾鈺成回覆查詢稱，港台有就此事通知他，而該髪型師沒有為他理髪。

勞工及福利局長羅致光曾參與2月11日播出的《議事論事》，他的新聞秘書回覆稱，獲港台確認錄影當日該髮型師不在場，羅致光為審慎起見會自行檢測。

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