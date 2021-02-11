新冠肺炎｜周六增12確診　兩源頭不明患者居黃大仙嘉喜大廈、上海街286號【附新增強制檢測大廈名單】 (16:40)

截至今日（13日）凌晨零時，本港新增12宗新型冠狀病毒確診個案。10宗本地個案中，有2宗為源頭不明，8宗與早前個案相關；其餘2宗為輸入個案。初步確診暫少於10宗。衛生署長陳漢儀稱，確診數字低或因農曆新年期間市民未必求醫，又或是診所休息，呼籲公眾勿鬆懈。
以下是源頭不明個案患者報稱住址，相關大廈納入強制檢測：
．黃大仙蒲崗村道嘉喜大廈
．油尖旺上海街286號
部分相關個案患者報稱住址，相關大廈納入強制檢測：
．荃灣川龍街龍華樓
．油尖旺樂道華源大廈
小童群益會慈雲山中心一確診一初步確診
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，屬源頭不明個案的29歲女子（個案10758）於香港小童群益會賽馬會慈雲山青少年綜合服務中心負責褔利工作，她於2月7日喉嚨痛，9日最後上班。該中心須停止運作14天和大清洗。確診者的工作包括小組討論和分享，當中有義工、參加者，每次活動約10人參加。此外，一名負責褔利工作的初步確診者曾於2月3日參與小組活動。張竹君表示，雖然小組活動的參與者有戴口罩，但仍有病毒傳播風險，故參與者須檢疫。
西九高鐵站保安染疫 3工作人員須檢疫
另一源頭不明患者是39歲男子（個案10759），他任職保安，於2月6日感頭痛，6至8日曾於鵝頸橋街市工作， 會巡邏街市，另於2月10日在西九高鐵站與3名工作人員一同工作。張竹君稱，高鐵站暫未開放，該3名工作人員須檢疫。
港台一髮型師初步確診
初步確診者中，一人是於港台電視大廈工作的髮型師，他於2月11日喉嚨痛，9至10日仍有上班，曾與該髮型師接觸的人需要檢疫。據港台報道，該髮型師屬形象設計組，負責《城市論壇》及《議事論事》等7個節目。
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