車公誕｜車公誕市場檔主批政府太遲公布可開檔　稱車公廟人群同聚集質疑為何減攤檔 (14:14)

連續十多年開風車檔的檔主曹先生表示，車公誕市場人流較往年減少八成，預計生意會跌七成。他批評政府的新型冠狀病毒防疫管制措施「治標不治本」，市民排隊進車公廟，「打蛇餅」同樣有人群聚集，質疑為何要減少車公誕市場的攤檔。曹先生認為，市民買風車「買完就走」，風險不太大，惟現時攤擋只有原本約五分之一規模，人手減少，做生意效率低，擺貨空間又少，「分開幾日運貨多咗千幾蚊成本」。

在市場擺檔的解籤師傅劉建衛表示，往年車公誕市場人流如鯽，「（通道）企滿晒人」，沒有鐵柵欄住入口處，但「𠵱家麻煩就少人嚟」，今年人流減少三分之二，生意亦跌八成。他透露，市民今年多問事業及經濟，相信與疫情影響市民工作有關；以往不少人會問姻緣，但今年卻大減一半，可見市民較關心經濟，另有部分人問何時去旅行，笑說見到港人非常喜愛外遊。

劉業強為港求得中籤 解籤人：車公認為封區勞民傷財

另外，解籤師傅劉天恩稱，今早鄉議局主席劉業強為香港求得第45中籤，該籤意思是車公認為政府抗疫措施舉棋不定，政策「東一忽西一忽」，封區勞民傷財，希望政府一氣呵成解決疫情，莫待出現第五波才知錯。

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