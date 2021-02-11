車公誕｜車公廟人流減　有市民稱入廟非強制登記資料防疫難「滴水不漏」【多圖】 (11:30)

汽車零件公司李先生一家三口到車公廟祈福，用888元在車公廟外的銷售攤檔買三個大風車，他祈求新型冠狀病毒疫情快過去，不用再擔心染疫，毋須再戴口罩生活。政府早前宣布停開車公廟外的銷售點，李先生認為很多攤檔因此入貨少，「揀咗好耐（大風車）」，以往選擇較多。他透露，過去一年疫情令公司大跌三成，希望來年生意順利。

英國男隨友體驗祈福 稱對本地文化有興趣擬移居香港

4個月前從英國抵港的George稱，對香港的本地文化深感興趣，擬移居香港，今日跟隨朋友及其父親到車公廟體驗祈福。他知道善信上香為新一年祈福，認為今次體驗非常有趣。

帶George來體驗的黃先生表示，近20年都會到車公廟祈福，他祈求身體健康、全港市民可在今年內接種新冠疫苗，並寄語政府參照籤文果斷防疫，盡快紓緩疫情。

市民進入車公廟須掃描「安心出行」二維碼或用人手登記資料，政府早前強調，「安心出行」的資料只會留在市民的手機內，政府不能取閱。黃先生認為入廟時不是強制登記個人資料，作用不大，難以做到「滴水不漏」。

於牛年出生、就讀小六的古同學，跟隨家人一家四口到車公廟祈福，她祈求學業進步，考入心儀中學。

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