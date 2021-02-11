新冠肺炎｜張建宗：每日確診跌至個位數有望與內地澳門通關　「我哋有健康碼吖嘛」 (10:55)

安心出行逾64萬人下載 按周增16.4萬

政府早前公布年初七（18日）起，如新型冠狀病毒疫情沒有重大變化，食肆恢復晚市堂食等及部分如美容院及戲院等可有限度重開，並要求顧客進入時使用「安心出行」流動應用程式或登記姓名及聯絡電話號碼。張建宗稱截至昨晚（12日），已有64.4萬人下載「安心出行」，較上周多16.4萬人，「呢個係一個好好嘅指標」，相信會愈來愈多人下載。

對於有市民不願意用安心出行，張建宗表示，「安心出行」流動應用程式百分百保障市民私隱，程式內的資料30日內會消失，政府不能取閱，稱「完全沒有任何擔憂的地方」。

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