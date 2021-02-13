新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月12日更新版） (08:55)

任何在2021年1月30日至2月12日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月16日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．尖沙嘴彌敦道54-64B號/麼地道1A-1J號/碧仙桃路3-15號/加拿分道1A-9A號美麗都大廈

．馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦蘭閣

．元朗安樂路13-33號遠東發展元朗大廈

．九龍塘安域道2號映月臺B座

．紅磡德康街3號黃埔花園12期銀竹苑2座

．大埔寶湖道28號廣福邨廣智樓

．東涌迎康街6號東環5A座

．薄扶林金粟街19-21號碧麗苑

．九龍城沙浦道46號豪門

任何在2021年1月29日至2月11日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月15日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．葵涌石梨街8號石籬（二）邨石怡樓

．油尖旺塘尾道188-190B號及太子道西66-70號英美大樓

．紅磡馬頭圍道46號家維邨家廉樓

．沙田協欣街3號禾輋邨富和樓

．將軍澳昭信路6號顯明苑

．大角嘴櫻桃街28號富多來新邨第1期富殿樓

．大埔大埔太和路12號太和邨麗和樓

．深水埗福華街147-151A號慶華大廈

任何在2021年1月28日至2月10日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月14日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案

．元朗八鄉橫台山羅屋村92A號

．元朗崇正新村503號

．馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦菱閣

．旺角通菜街2Q-2Z號/登打士街43P-43S號鴻輝大廈

．沙田樂景街2-18號銀禧花園6座

．紅磡德康街3號黃埔花園12期銀竹苑7座

．荃灣怡康街2-12號海濱花園海霞閣

．葵涌葵豐街33-39號華豐工業中心第1座及第2座

污水樣本檢測呈陽性

．土瓜灣道281-299A號土瓜灣大廈

．土瓜灣美景街39號安和園（第二期）安平大廈

．土瓜灣美景街55號安和園（第二期）安康大廈

．土瓜灣道261及263號

．土瓜灣道265及267號

．土瓜灣道269及271號

．土瓜灣道273及275號

．土瓜灣道277及279號

．土瓜灣美景街9及11號

．土瓜灣美景街13及15號

．土瓜灣美景街17及19號

．土瓜灣美景街21及23號

．土瓜灣美景街25及27號

．土瓜灣美景街29及31號

須進行第二次檢測

．荃灣蕙荃路22-66號綠楊新邨R座

資料來源：政府新聞公報