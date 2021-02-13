劉業強為港求得第45中籤　稱面對疫情港府政策需精準果斷 (08:27)

鄉議局主席劉業強為香港求得的第45中籤，籤文提到「下手須教一著先，世情局面苦徒然，積薪歷火非無事，識者能知火未燃」，解曰「凡事不合，自身平安，家宅小吉，求財不大」。

劉業強見記者時說，籤文意思是過去一年民間疾苦及很多失業，香港面對新型冠狀病毒疫情，「如果唔撲熄佢，（個火）蔓延得好快」，政府每一步棋都很重要，政策要精準及果斷，行錯棋就會「問題會好大，個火會愈燒愈大」，希望政府在防止輸入個案及個案追蹤可做得更好。

被問及籤文解曰疾病要換醫生，是否寓意政府「換人」，劉業強回應稱籤文提到下一步很重要、若做得不好，「任何方法都要諗」。至於籤文解曰訴訟以和為貴，是否寓意政府不要大舉控告民主派，劉業強認為政治最好以和為貴，疏導民意，和諧才能令社會向前。

華人廟宇委員會2月初公布，公眾可於今日上午8時至下午6時到車公廟祈福，進廟時需量體溫、佩戴口罩及掃描「安心出行」二維碼等。廟內將實施單向人流管制，以及限制進廟人數不多於可容納人數上限的一半。