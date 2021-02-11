牛年2021｜車公誕一年4次　正月初二頭誕最熱鬧　初三拜車公避「赤口」 (09:10)

車公是何人？

相傳車公原籍江西南昌五福，為南宋將軍，因平定江南之亂有功，獲封元帥。南宋末年，蒙古入侵，宋帝昺南下來港避禍，護駕隊伍中包括車公。後來車公病故陣中，百姓念其忠勇，於是建廟奉祀。

何時是車公誕？

車公誕每年有4個，分別為農曆正月初二、三月廿七日、六月初六及八月十六日，其中以沙田車公廟正月初二的慶祝活動規模最大、最為熱鬧。不少市民為避「赤口」，多於正月初三前往車公廟參拜。

新年拜車公轉風車？

一般認為在新年參拜車公有祈福和轉運的作用。正月初二車公誕，民眾一般會購買香或風車，到車公殿前空地擺放花果寶帛參拜、排隊轉動風車，以及擊鼓祈求轉得好運；部分人會進入車公殿求籤祈福。鄉紳代表亦會為區內居民求籤祈福。

車公廟有幾多間？

供奉車公的廟宇集中在新界，包括歷史最悠久的西貢蠔涌車公廟、香火鼎盛的沙田大圍車公廟、橫洲二聖宮及厦村新圍楊侯廟等。沙田車公廟的確實建成年份仍有待考據，按廟內碑記所載，修葺工程最早在光緒十六年（1890年）進行，至少有百年歷史。

車公誕儀式由來？

傳説沙田立車公廟前瀝源地區瘟疫為禍，鄉民研究典籍後發現車公不單平賊有功，所到之處，疫症即止。村民遂向西貢蠔涌車公廟借得車公孫兒神像巡遊，果然瘟疫即止，村民為答謝神恩，發展出現在的賀誕儀式。

（非物質文化遺產資料庫/華人廟宇委員會）

車公廟 相關報道：

車公誕市場原址設32乾貨攤檔 2月9至26日開放（2021年2月7日）

車公廟初二求籤活動不開放予公眾參與（2021年2月1日）