新冠肺炎｜周五增24確診9源頭不明　約10初步陽性【附新增強制檢測大廈名單】 (18:16)

以下是源頭不明個案患者報稱住址，相關大廈納入強制檢測：

．尖沙嘴美麗都大廈

．馬鞍山錦豐苑錦蘭閣

．元朗安樂路遠東發展元朗大廈

．石硤尾美映樓

．九龍塘映月臺B座

．黃埔花園銀竹苑第2座

．大埔廣福邨廣智樓

．元朗八鄉逢吉鄉（為獨立單位，毋須強制檢測）

．大埔三門仔（為獨立單位，毋須強制檢測）

部分相關個案患者報稱住址，相關大廈納入強制檢測：

．東涌東環一期5A座

．薄扶林金粟街碧麗苑

．黃大仙沙浦道豪門

何文田忠孝街一地盤須停工

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明個案中，有3人是工程師，其中一名環境工程師於何文田忠孝街地盤工作，該地盤須停工。另外兩名工程師，一人本月6日曾到灣仔道地盤工程開會，該地盤暫毋須停工；另一人於辦公室工作。

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