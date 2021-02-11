新冠肺炎｜周五增24確診9源頭不明　約10初步陽性【附新增強制檢測大廈名單】 (18:16)

截至今日（12日）凌晨零時，本港新增24宗新型冠狀病毒確診個案。18宗本地個案中，有9宗為源頭不明，9宗與早前個案相關；其餘6宗為輸入個案。今日另有約10宗初步陽性。
以下是源頭不明個案患者報稱住址，相關大廈納入強制檢測：
．尖沙嘴美麗都大廈
．馬鞍山錦豐苑錦蘭閣
．元朗安樂路遠東發展元朗大廈
．石硤尾美映樓
．九龍塘映月臺B座
．黃埔花園銀竹苑第2座
．大埔廣福邨廣智樓
．元朗八鄉逢吉鄉（為獨立單位，毋須強制檢測）
．大埔三門仔（為獨立單位，毋須強制檢測）
部分相關個案患者報稱住址，相關大廈納入強制檢測：
．東涌東環一期5A座
．薄扶林金粟街碧麗苑
．黃大仙沙浦道豪門
何文田忠孝街一地盤須停工
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明個案中，有3人是工程師，其中一名環境工程師於何文田忠孝街地盤工作，該地盤須停工。另外兩名工程師，一人本月6日曾到灣仔道地盤工程開會，該地盤暫毋須停工；另一人於辦公室工作。
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