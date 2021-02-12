新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (12:20)

本港周四（11日）新增21宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月5至11日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月11日報道：增21確診7源頭不明 太和邨愛和樓14樓群組多兩人染疫
○油尖旺區
海港城
華海廣場
九龍佑寧堂
新世紀廣場
K11 人文購物藝術館
油麻地玉器小販市場
百利達廣場 Black Coffee
旺角街坊會陳慶社會服務中心
○觀塘區
嘉發商場
牛頭角警署
觀塘遊樂場（花市）
安泰邨服務設施大樓
電訊一代廣場 譚仔三哥米線
○深水埗區
石硤尾邨商場
北河街市政大廈
○黃大仙區
樂富廣場
○九龍城區
黃埔新天地 第5及6期
○大埔區
太和廣場
翠屏花園 學利
○沙田區
禾輋廣場 和平餐廳
源禾遊樂場（花市）
○荃灣區
悅來酒店
○葵青區
石籬商場
新都會廣場
○北區
聯安街39號 水上人生滾粥
○元朗區
交通廣場 牡丹金閣
幸福樓2期 大寶冰室
福星樓 嘩鬼拉麵和風料理
○屯門區
寶田商場
○東區
興華廣場
藍灣廣場
東輝大廈 麥當勞
新翠商場 亞參雞飯
○中西區
置地廣場
萬年大廈 大快活
○灣仔區
金百利
名珠城
希慎廣場
○離島區
香港國際機場
香港迪士尼樂園酒店 翠樂庭餐廳
資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月11日）
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