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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (12:20)

本港周四（11日）新增21宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月5至11日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月11日報道：增21確診7源頭不明 太和邨愛和樓14樓群組多兩人染疫

○油尖旺區

海港城

華海廣場

九龍佑寧堂

新世紀廣場

K11 人文購物藝術館

油麻地玉器小販市場

百利達廣場 Black Coffee

旺角街坊會陳慶社會服務中心

○觀塘區

嘉發商場

牛頭角警署

觀塘遊樂場（花市）

安泰邨服務設施大樓

電訊一代廣場 譚仔三哥米線

○深水埗區

石硤尾邨商場

北河街市政大廈

○黃大仙區

樂富廣場

○九龍城區

黃埔新天地 第5及6期

○大埔區

太和廣場

翠屏花園 學利

○沙田區

禾輋廣場 和平餐廳

源禾遊樂場（花市）

○荃灣區

悅來酒店

○葵青區

石籬商場

新都會廣場

○北區

聯安街39號 水上人生滾粥

○元朗區

交通廣場 牡丹金閣

幸福樓2期 大寶冰室

福星樓 嘩鬼拉麵和風料理

○屯門區

寶田商場

○東區

興華廣場

藍灣廣場

東輝大廈 麥當勞

新翠商場 亞參雞飯

○中西區

置地廣場

萬年大廈 大快活

○灣仔區

金百利

名珠城

希慎廣場

○離島區

香港國際機場

香港迪士尼樂園酒店 翠樂庭餐廳

資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月11日）

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