牛年2021｜牛年新界尋牛蹤：全港獨有粉嶺「不准繫牛碑」　上水覓牛郎木雕 (21:05)

「不准繫牛碑」源於村民路權爭拗

在新界粉嶺安樂村口，有一塊「不准繫牛碑」，全港僅此一塊，源起於兩條村村民的路權爭拗。舊時龍躍頭原為鄧氏聚居地，清朝後客家人到來開村成為崇謙堂村。至上世紀30年代，一班富豪在當地開發私人豪宅區，由1916年成立的「居業公司」創立並興建安樂村，村內為新式洋樓。由於崇謙堂村對外道路必須經過安樂村，1930年兩村因過路權爭執繼而動武，最終政府向安樂村收購部分土地，以維持崇謙堂村的對外交通。紛爭未因而平息，有村民將牛綁在路邊阻塞交通，爭執再起，於是理民府於1934年立下「不准繫牛碑」。

現時在粉嶺安福街和安居街交界就能找到這塊「不准繫牛碑」，碑文石刻已模糊，碑下有碑文抄錄。旁有另一塊石碑，指示安樂村往崇謙堂村和從謙學校的方向，立於1930年。

上水：祠堂木雕 牛郎拖牛會織女

上水河上鄉居石侯公祠內，可以找到兩隻木雕牛。居石侯公祠建於明末，為侯氏村民祭祖和舉行傳統儀式的場所。祠堂木橫樑上簷板刻有許多民間故事，包括四大美人、蘇武牧羊、牛郎織女等。其中一塊木雕是鵲橋相會的場景，織女手上有喜鵲，牛郎拖着牛前來相會。祠堂內另一隻木雕牛則是農民騎牛出行，以讚頌牛的勤勞。

文：余敏

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