牛年2021｜牛年應節祝賀語：金牛賀歲旺財運　健壯如牛、牛氣沖天祝健康事業 (12:26)

牛年拜年不想「老調重彈」，今年不妨講一些與牛相關的祝賀語！嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩分享與牛年相關的祝賀語，讓大家新春拜年時不再「詞窮」。
今年「辛丑」即「金牛」年
蕭欣浩表示，2021年在中國農曆中為辛丑年，即金牛年，金牛在粵語意指1000元紙幣，與錢財相關的詞語能夠傳達財運祝福。向長輩拜年時，如想祝賀對方牛年運氣和財運高升，可用金牛組合的祝賀語，例如金牛報喜、金牛賀歲、金牛迎春、金牛獻瑞等。
其他與牛年相關祝賀語
健壯如牛：今年受新型冠狀病毒疫情影響，不少人特別關注身體健康，「健壯如牛、快樂無憂」，適合作為向長輩拜年的祝賀語。
牛氣沖天：有祝福對方事業發展順遂、業務蒸蒸日上的吉祥意思。
牛市暢旺：俗語有云「牛市暢旺、賺到開巷」，牛市暢旺有期望金融或證券市場能節節上揚的含意。
編輯：何芍盈
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