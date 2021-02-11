牛年2021｜牛年應節祝賀語：金牛賀歲旺財運　健壯如牛、牛氣沖天祝健康事業 (12:26)

今年「辛丑」即「金牛」年

蕭欣浩表示，2021年在中國農曆中為辛丑年，即金牛年，金牛在粵語意指1000元紙幣，與錢財相關的詞語能夠傳達財運祝福。向長輩拜年時，如想祝賀對方牛年運氣和財運高升，可用金牛組合的祝賀語，例如金牛報喜、金牛賀歲、金牛迎春、金牛獻瑞等。

其他與牛年相關祝賀語

健壯如牛：今年受新型冠狀病毒疫情影響，不少人特別關注身體健康，「健壯如牛、快樂無憂」，適合作為向長輩拜年的祝賀語。

牛氣沖天：有祝福對方事業發展順遂、業務蒸蒸日上的吉祥意思。

牛市暢旺：俗語有云「牛市暢旺、賺到開巷」，牛市暢旺有期望金融或證券市場能節節上揚的含意。

編輯：何芍盈

牛年2021 相關報道：

牪、犇讀音各異 「犇」解作牛群奔走

農曆新年習俗逐個數 「壓歲錢」唐宋流行至今 初二開年飯最怕老闆請食「無情雞」

新年飲食8健康建議 衛生防護中心教用無糖乾果、乾焗原味瓜子砌全盒

牛年郵票全球迎新歲 中西風格融會寓意吉祥【多圖】

牛年賀歲生肖郵票1月28日發行 郵局即日起售牛年首日封紀念封