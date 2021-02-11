港聞

牛年2021｜牛年應節祝賀語：金牛賀歲旺財運　健壯如牛、牛氣沖天祝健康事業 (12:26)

牛年拜年不想「老調重彈」，今年不妨講一些與牛相關的祝賀語！嶺南大學中文系講師、「蕭博士文化工作室」創辦人蕭欣浩分享與牛年相關的祝賀語，讓大家新春拜年時不再「詞窮」。

今年「辛丑」即「金牛」年

蕭欣浩表示，2021年在中國農曆中為辛丑年，即金牛年，金牛在粵語意指1000元紙幣，與錢財相關的詞語能夠傳達財運祝福。向長輩拜年時，如想祝賀對方牛年運氣和財運高升，可用金牛組合的祝賀語，例如金牛報喜金牛賀歲金牛迎春金牛獻瑞等。

其他與牛年相關祝賀語

健壯如牛：今年受新型冠狀病毒疫情影響，不少人特別關注身體健康，「健壯如牛、快樂無憂」，適合作為向長輩拜年的祝賀語。

牛氣沖天：有祝福對方事業發展順遂、業務蒸蒸日上的吉祥意思。

牛市暢旺：俗語有云「牛市暢旺、賺到開巷」，牛市暢旺有期望金融或證券市場能節節上揚的含意。

編輯：何芍盈

牛年2021 相關報道：

牪、犇讀音各異 「犇」解作牛群奔走

農曆新年習俗逐個數　「壓歲錢」唐宋流行至今　初二開年飯最怕老闆請食「無情雞」

新年飲食8健康建議 衛生防護中心教用無糖乾果、乾焗原味瓜子砌全盒

牛年郵票全球迎新歲 中西風格融會寓意吉祥【多圖】

牛年賀歲生肖郵票1月28日發行 郵局即日起售牛年首日封紀念封

相關字詞﹕牛年 金牛年 熱門HOTPICK 祝賀語 拜年 新春 祝福語 辛丑年 農曆新年 金牛報喜 金牛賀歲 金牛迎春 金牛獻瑞 健壯如牛 牛氣沖天 牛市暢旺 編輯推介

上 / 下一篇新聞