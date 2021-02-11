新冠疫苗｜衛生署委員會：體弱長者接種復星/BioNTech疫苗應由醫生個別評估　急性發熱者延遲接種 (22:37)

食物及衛生局長上月25日根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星醫藥/德國藥廠BioNTech的新型冠狀病毒疫苗在香港作緊急使用。衛生署衛生防護中心轄下兩個委員會，今日（11日）就本港體弱長者接種該疫苗發表共識建議，認為嚴重體弱長者、特別是年逾85歲的長者，接種復星/BioNTech新冠疫苗的益處和風險，應由主診醫生個別評估，有急性發熱的體弱長者應延遲接種。
衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會及新發現及動物傳染病科學委員會，聯同專家顧問均認為，現時未有證據顯示體弱長者接種復星/BioNTech新冠疫苗後的死亡率超乎預期及異常增加，亦未有明確證據顯示死亡個案是源於使用復星/BioNTech疫苗。
兩個委員會聯同專家顧問認為，需密切監察復星/BioNTech新冠疫苗安全及效能的報告和數據。若大規模接種計劃出現罕見異常事件和長遠副作用，並有更多相關資訊時，相關益處和風險需重新評估。
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