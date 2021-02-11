安心出行｜張竹君：暫無透過安心出行發現確診個案　少於20宗個案透過安心出行廣播行蹤 (18:30)

政府昨（10日）稱若本港新型冠狀病毒疫情「沒有重大變化」，由大年初七（18日）起，食肆可恢復晚市堂食並改為4人枱，但顧客進入時使用「安心出行」流動應用程式或登記聯絡資料。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）於疫情記者會表示，衛生署暫時沒有透過「安心出行」應用程式，發現任何新型冠狀病毒的確診個案。她稱，除非「安心出行」的用戶是確診個案，行蹤資料才會上載予衛生署。