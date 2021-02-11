安心出行｜張竹君：暫無透過安心出行發現確診個案　少於20宗個案透過安心出行廣播行蹤 (18:30)

政府昨（10日）稱若本港新型冠狀病毒疫情「沒有重大變化」，由大年初七（18日）起，食肆可恢復晚市堂食並改為4人枱，但顧客進入時使用「安心出行」流動應用程式或登記聯絡資料。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）於疫情記者會表示，衛生署暫時沒有透過「安心出行」應用程式，發現任何新型冠狀病毒的確診個案。她稱，除非「安心出行」的用戶是確診個案，行蹤資料才會上載予衛生署。
張竹君稱，衛生署會使用「安心出行」記錄的行蹤資料，計算確診者的傳染期，並用資料核對確診者提供的行蹤；衛生署亦會給有使用程式的確診者一個密碼，以便用匿名方式將行蹤廣播予其他「安心出行」使用者，衛生署至今曾以此方式為少於20宗個案廣播行蹤資料。與確診者同時間身處同地方的用戶會收到通知，用戶收到通知後，不用聯絡衛生署，只要留意身體狀況，有需要就做病毒檢測。
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