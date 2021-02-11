新冠肺炎｜家維邨家廉樓84歲翁死後確診　港累計191死 (17:18)

該老翁居於紅磡家維邨家廉樓，醫管局行政經理劉家獻今日（11日）在新型冠狀病毒疫情記者會表示，該84歲老翁（個案10722）2月8日在家中暈倒，當日早上約11時15分送往伊利沙伯醫院急症室，並在負壓搶救室接受心肺復蘇，以及插喉協助呼吸，但最終在中午12時15分不治，遺體送往葵涌公眾殮房。其家傭在2月10日凌晨1時因感不適，到伊利沙伯醫院急症室求診，其後初步確診。

劉家獻續稱，院方之後聯絡葵涌公眾殮房後，在老翁遺體驗出新冠病毒；醫院亦以老翁早前留下的血液樣本進行測試，發現樣本對新冠病毒抗體亦呈陽性。事件未有醫院職員被列密切接觸者。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君補充，該老翁1月25日起不適，2月5日曾求醫，但衛生署暫未聯絡到相關醫生；老翁送院時曾在救護車接受急救，衛生防護中心正聯絡有關醫護人員，初步知道他們為老翁急救時有佩戴N95口罩等保護裝備。

安排入負壓室急救無安排檢測 劉家獻：病人無上呼吸道感染病徵

至於為何老翁獲安排入負壓室接受急救，醫院卻無為他進行新冠病毒檢測，劉家獻表示，現時社區仍有多宗確診個案，如有病人到醫院急救，院方會盡量安排到急救病艙進行急救。急救後，醫生曾為病人評估，由於病人當時沒有發燒，亦沒有資料顯示病人曾有上呼吸道感染病徵，經評估後沒有為病人進行新冠病毒測試。

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