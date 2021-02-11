民建聯古揚邦稱區選對手陳劍琴作失實誤導攻擊　提選舉呈請被駁回須付全部訟費 (17:00)

呈請人為古揚邦，答辯人為陳劍琴。古揚邦為該區的前任區議員，於前年11月區議會選舉中得到2730票，不敵得到2797票的對手陳劍琴。

周官在判辭中指出，古揚邦未能證明陳劍琴在參選單張上的任何一句宣稱是失實和誤導，例如古揚邦稱陳劍琴寫上「超過1800萬元撥款幾乎由保皇黨派地區社團包攬，舉辦蛇齋餅糭活動」的字句，會讓選民誤以為他或他所屬的民建聯從事蛇齋餅糭活動。周官反駁，這些宣稱並非直指民建聯，亦無證據顯示古揚邦與全部的保皇黨派地區社團有關，故相關宣稱並非失實及誤導。

對於古揚邦指稱，陳劍琴說「讓懶惰不堪、失職失責的人離開議席」、「讓不敢為民發聲的政棍遠離社區」是在影射他，周官認為這純屬陳劍琴的個人意見，即認為區議員不應懶惰、失職及害怕為民發聲，非針對古揚邦一人，故沒有任何失實及誤導。

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