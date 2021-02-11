陳肇始稱「安心出行」資料只儲市民手機內　承認場所負責人難防假資料 (11:49)

政府昨（10日）公布將於年初七（18日）起有條件放寬晚市堂食及重開部分表列處所，惟前設是疫情無重大變化、食肆及處所須安排職員每14日檢測一次，以及要求顧客掃描「安心出行」或登記個人資料記錄行蹤。食物及衛生局長陳肇始今日（11日）在港台節目表示，明白市民對使用「安心出行」有意見，稱程式記錄的資料只會儲存在市民手機內，亦呼籲市民不要留假資料。
陳肇始稱，食肆或處所負責人檢查顧客的「安心出行」紀錄時，只會看到完成掃描二維碼（QR Code）的綠色版面，不會看到個人資料。若顧客選擇登記個人資料，須留下姓名、聯絡電話、進入日期時間等簡單資料，場所會保留紀錄31日。她稱市民日常食飯訂座都會提供姓名及電話號碼，相信能接受有關安排。
對於顧客可能留了假資料或寫錯資料，陳肇始在商台節目承認處所負責人難以核實，她只可呼籲市民合作，不要留假資料，強調這措施有助防疫。至於買外賣要否掃「安心出行」，她稱若有進入食店就要掃。
被問到市民若收到「安心出行」通知，有確診者曾到訪其到過的場所，是否即代表須強制檢測，陳肇始稱衛生防護中心在追蹤個案時會作出評估，不一定要強制檢測。
對於食肆及處所如無要求顧客遵從措施，可被勒令暫停晚市堂食或停業3至14日，陳肇始稱停業時間長短會視乎其未遵從措施所帶來的額外感染風險，以及對防疫工作的影響，政府正敲定相關細節。