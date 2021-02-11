陳肇始稱「安心出行」資料只儲市民手機內　承認場所負責人難防假資料 (11:49)

陳肇始稱，食肆或處所負責人檢查顧客的「安心出行」紀錄時，只會看到完成掃描二維碼（QR Code）的綠色版面，不會看到個人資料。若顧客選擇登記個人資料，須留下姓名、聯絡電話、進入日期時間等簡單資料，場所會保留紀錄31日。她稱市民日常食飯訂座都會提供姓名及電話號碼，相信能接受有關安排。

對於顧客可能留了假資料或寫錯資料，陳肇始在商台節目承認處所負責人難以核實，她只可呼籲市民合作，不要留假資料，強調這措施有助防疫。至於買外賣要否掃「安心出行」，她稱若有進入食店就要掃。

被問到市民若收到「安心出行」通知，有確診者曾到訪其到過的場所，是否即代表須強制檢測，陳肇始稱衛生防護中心在追蹤個案時會作出評估，不一定要強制檢測。

對於食肆及處所如無要求顧客遵從措施，可被勒令暫停晚市堂食或停業3至14日，陳肇始稱停業時間長短會視乎其未遵從措施所帶來的額外感染風險，以及對防疫工作的影響，政府正敲定相關細節。

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