新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:47)

本港周三（10日）新增17宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月4至10日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月10日報道：太和邨愛和樓14樓住戶須撤離檢疫 本港今增17宗確診全屬本地感染 4源頭不明
○油尖旺區
華海廣場
信和中心
油麻地玉器小販市場
海港城
新世紀廣場
百利達廣場 Black Coffee
九龍佑寧堂
K11 人文購物藝術館
○觀塘區
安泰商場
安泰邨服務設施大樓
觀塘遊樂場（花市）
○深水埗區
石硤尾邨商場
北河街市政大廈
○黃大仙區
樂富廣場
○九龍城區
黃埔新天地第5及6期
○大埔區
大埔墟街市
大埔超級城Outback Steakhouse
翠屏花園 學利
太和廣場
○沙田區
禾輋廣場 和平餐廳
源禾遊樂場（花市）
○荃灣區
楊屋道市政大廈
○葵青區
新都會廣場
○北區
聯安街39號 水上人生滾粥
○元朗區
元通樓 至尊雲吞麵雞煲
福星樓 嘩鬼拉麵和風料理
交通廣場 牡丹金閣
幸福樓2期 大寶冰室
○東區
興華廣場
東輝大廈 麥當勞
藍灣廣場
新翠商場 亞參雞飯
○中西區
喜訊大廈 寶湖海鮮酒家
萬年大廈 大快活
○灣仔區
裕景商業中心
名珠城
希慎廣場
○離島區
香港國際機場 1號客運大樓、大家樂
資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月10日）
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