港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:47)

本港周三（10日）新增17宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月4至10日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。2月10日報道：太和邨愛和樓14樓住戶須撤離檢疫 本港今增17宗確診全屬本地感染 4源頭不明

○油尖旺區

華海廣場

信和中心

油麻地玉器小販市場

海港城

新世紀廣場

百利達廣場 Black Coffee

九龍佑寧堂

K11 人文購物藝術館

○觀塘區

安泰商場

安泰邨服務設施大樓

觀塘遊樂場（花市）

○深水埗區

石硤尾邨商場

北河街市政大廈

○黃大仙區

樂富廣場

○九龍城區

黃埔新天地第5及6期

○大埔區

大埔墟街市

大埔超級城Outback Steakhouse

翠屏花園 學利

太和廣場

○沙田區

禾輋廣場 和平餐廳

源禾遊樂場（花市）

○荃灣區

楊屋道市政大廈

○葵青區

新都會廣場

○北區

聯安街39號 水上人生滾粥

○元朗區

元通樓 至尊雲吞麵雞煲

福星樓 嘩鬼拉麵和風料理

交通廣場 牡丹金閣

幸福樓2期 大寶冰室

○東區

興華廣場

東輝大廈 麥當勞

藍灣廣場

新翠商場 亞參雞飯

○中西區

喜訊大廈 寶湖海鮮酒家

萬年大廈 大快活

○灣仔區

裕景商業中心

名珠城

希慎廣場

○離島區

香港國際機場 1號客運大樓、大家樂

資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月10日）

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