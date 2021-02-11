牛年2021｜中文系講師趣談牛姓起源　牛姓名人：「牛李黨爭」牛僧孺曾任宰相 (09:20)

起源自周朝牛父 現多聚居河南

根據宋代的《通志》和《大宋重修廣韻》記載，牛姓最初起源自一位字為牛父的人，他在周朝時，在諸侯國宋國朝廷任職司寇，後來因率兵長丘（即現時河南省封丘縣南面）對抗狄人（長狄是春秋時期的一個合併部落）而戰死，後人便以牛父的字為姓作紀念。

蕭欣浩稱，現時牛姓後人主要集中在河南、河北，以及山西等地，當中河南聚居最多牛姓家族，至於安徽、山東、甘肅和湖北等也有部分牛姓後代聚集。

牛姓名人多任職朝廷或將軍

蕭欣浩列舉幾位古代的牛姓名人，包括牛金、牛僧孺、牛存節等，他們大多曾在朝廷擔任宰相或將軍等職位：

牛金：三國時期南陽人，為曹魏名將曹仁麾下部將，官至魏後軍將軍，在軍隊中甚有威望。牛金後來因為軍師司馬懿怕「牛繼馬後」而慘遭毒酒暗殺。

牛弘：隋代安定鶉觚人，歷史記載中，他是一名任人唯賢的吏部尚書。

牛僧孺：牛弘的後代，性格方正敢言，曾任唐代宰相。後來宦官爭權，以牛僧孺為首的牛黨與李吉甫和李德裕父子為首的李黨發生衝突，是為牛李黨爭。

牛存節：戰功赫赫、威名遠揚的五代後梁宰相。

牛皋：南宋時期的將軍，為岳飛岳家軍抗金名將之一。

編輯：何芍盈

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