牛年2021｜舊照片看香港過年習俗變遷　專家鄭寶鴻：年宵花市1960年搬至維園【短片】 (09:02)

1920年上環年宵

第一張照片（圖1）展示約1920年，位於上環蘇杭街的年宵花市。早期的年宵花市在年廿二、廿三謝灶時開始在上環舉行，後期移至灣仔修頓球場，至1950年代搬至現時天后地區包括留仙街、興發街一帶，至1960年才搬往維園。第二張照片（圖2）展示了約1960、61年在維園舉辦的年宵花市。

歲晚酒樓賣煎堆

以前民間在謝灶後開始開油鑊炸煎堆、炸油角、做年糕等，亦有人會到茶樓、酒樓購買過年用品如放全盒的糖果、油器等。第三張照片（圖3）展示旺角瓊華酒樓開賣年晚煎堆的招牌。鄭寶鴻指出瓊華酒樓位於旺角彌敦道和山東街交界，即現時的瓊華中心所在。

1961年街頭揮春

許多人在大掃除後開始佈置家居準備過年，揮春是常用的新年裝飾品。以前的香港在過年前有不少臨時揮春檔在街邊擺檔，第四張照片（圖4）為1961年揮春檔在街邊擺檔時的情景，可見寫揮春的人鐵畫銀鉤、筆風剛勁。

大戶人家新年佈置

踏入年初一，後輩會向長輩拜年。第五張照片（圖5）可見兩個小朋友盛裝打扮互相拜年，背後家居亦佈置得甚有新年氣氛。鄭寶鴻指出，舊時大戶人家和店舖佈置包含年花、字畫、古董、花瓶等，其時流行用清代畫家任伯年字畫，現時則大多佈置從簡，只擺放年花。

文、圖、影片：何芍盈

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