輕鐵去年8月出軌　調查報告：道岔尖軌磨耗令局部軌距偏闊 (22:26)

調查報告指出，事故路段編號為T129的涉事道岔，當時道岔尖軌側面已磨耗，導致道岔局部軌距偏闊，加上涉事輕鐵列車的車輪在事發前一天剛進行機械打磨，車輪接觸面較粗糙，潤滑成效降低，導致該列車駛過涉事道岔期間出現輪攀情況，釀成事故。

報告續稱，輕鐵軌道維修人員有按程序進行路軌維修，仍未能及時防止事故發生，相信現有維修安排未夠完善，未能確切監察軌道變化、及時上報久未動工的軌道更換工程所致。

港鐵表示，已即時更換事故軌道的尖軌、基本軌與外護軌，亦檢查整個輕鐵網絡的關鍵道岔，確保輕鐵運作良好。

為提升鐵路軌道監察及維修，港鐵稱會在兩列輕鐵列車，安裝現時東鐵線採用的「實時軌道動態性能監察系統」，在行駛期間監察路軌狀況，包括路軌的軌距及震動等情況，讓鐵路維修團隊運用數據分析。該系統亦會分階段於兩年內，推展至各鐵路線。

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