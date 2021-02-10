輕鐵去年8月出軌　調查報告：道岔尖軌磨耗令局部軌距偏闊 (22:26)

港鐵一列載客輕鐵列車去年8月29日晚上8時許駛入兆康站，車尾轉向架全部4個車輪經過道岔時偏離路軌。港鐵其後成立包括海外專家在內的獨立調查委員會了解事故成因，今日（10日）公布調查報告。報告指出，事故路段的道岔尖軌側面磨耗令局部軌距偏闊，導致涉事輕鐵車輪與軌道相互接觸欠佳，從而發生偏離路軌事故。
調查報告指出，事故路段編號為T129的涉事道岔，當時道岔尖軌側面已磨耗，導致道岔局部軌距偏闊，加上涉事輕鐵列車的車輪在事發前一天剛進行機械打磨，車輪接觸面較粗糙，潤滑成效降低，導致該列車駛過涉事道岔期間出現輪攀情況，釀成事故。
報告續稱，輕鐵軌道維修人員有按程序進行路軌維修，仍未能及時防止事故發生，相信現有維修安排未夠完善，未能確切監察軌道變化、及時上報久未動工的軌道更換工程所致。
港鐵表示，已即時更換事故軌道的尖軌、基本軌與外護軌，亦檢查整個輕鐵網絡的關鍵道岔，確保輕鐵運作良好。
為提升鐵路軌道監察及維修，港鐵稱會在兩列輕鐵列車，安裝現時東鐵線採用的「實時軌道動態性能監察系統」，在行駛期間監察路軌狀況，包括路軌的軌距及震動等情況，讓鐵路維修團隊運用數據分析。該系統亦會分階段於兩年內，推展至各鐵路線。