協助匯款求職騙局32人受騙　警拘3男涉騙600萬元 (19:25)

商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組高級督察莊子承表示，警方去年1月至12月接獲多宗報案，稱有人於網上發求職帖文，招聘協助匯款，按照匯款金額可獲取報酬。對方透過手機短訊向事主索取個人資料，包括身分證、銀行戶口、地址證明及入息證明等。其後騙徒利用事主資料向銀行申請貸款，當借貸獲批核，事主戶口收款後誤以款項為匯款，遂按指示將該筆款項存入指定戶口或交予假扮律師行職員的騙徒。事主數星期後收到銀行貸款信件始知受騙，亦無法再與騙徒聯絡。

警方調查後鎖定涉案犯罪集團，探員昨日於中環當場拘捕一名23歲男子，當時他假扮律師行職員收取一名19歲女事主的3.7萬元「匯款」。探員其後於馬鞍山及旺角再拘捕兩名分別24歲、25歲男子，他們於犯罪集團負責分工及假扮律師行職員收款。行動中檢獲約7萬元現金，相信與收取的「匯款」有關。

警方初步調查相信，犯罪集團最少涉32宗同類案件，事主包括10男22女，年齡由18至57歲，被騙款項由2.6萬元至100萬元不等。損失100萬元的35歲男事主，被騙徒利用資料向兩間銀行借貸52萬元及48萬元。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。