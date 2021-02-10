涉管有爆炸品　程式設計師被拒保釋　裝修工須交旅遊證件 (19:57)

被告依次為程式設計師黃智榮（42歲）和裝修工人張煜球（62歲）。黃智榮被控一項管有爆炸品罪，指他於2021年2月8日，在粉嶺榮福中心對出近馬適路及聯捷街交界的行人路，明知而管有、保管或控制爆炸品，即約17.4公斤的硝酸鉀、約2.8公斤的氧化鐵、約1.8公斤的鎂、約1.2公斤的鋁、約4公斤的硫磺、約1.5公斤的煙火棒、約260克的鞭炮、3套無線電遙控裝置、一條USB線及兩個電子磅。

張煜球被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具，指他於同年同月同日，在榮福中心第6座一單位，管有69支箭、45個箭頭、5支弓、兩支電槍、8支伸縮棍、一個鉗及一套螺絲批，意圖將其作非法用途使用。

據了解，警方在首被告身上搜出電話及銀行存摺，發現首被告的Telegram通訊記錄中，曾提及化學物品、文具、玩具及「整蛋糕」。文具和玩具意指防具及攻擊性武器、「整蛋糕」意指「整炸彈」；而有關交易涉及15萬元，首被告提供銀行戶口和負責送遞。另次被告為控罪書上單位的租客。

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