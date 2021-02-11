政府2月18日起全面恢復公共服務　3月1日起進入政府大樓須掃描安心出行 (21:30)

【18:03】政府今表示，因應新型冠狀病毒疫情最新發展，政府部門將於下周四（18日）起全面恢復正常公共服務。

政府發言人表示，疫情漸趨緩和，考慮到社會和經濟運作需要，政府部門會恢復正常公共服務。個別政策局和部門或需要時間部署人手和物資，或受《預防及控制疾病條例》（第599章）或其規例所限，可能稍後才會恢復部分服務。有關部門會就其最新服務安排的詳情另行公布。發言人又稱，在恢復公共服務的初期，可能會有較多市民需要各項服務，輪候時間可能會較長，或需要更長時間才能完成處理申請，希望市民諒解。

政府呼籲需要的市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。

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