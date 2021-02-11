政府2月18日起全面恢復公共服務　3月1日起進入政府大樓須掃描安心出行 (21:30)

【21:30】政府今日（10日）晚上發新聞稿表示，由3月1日起，政府員工和市民進入政府大樓或辦公室前須用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話和到訪日期、時間，以便在出現新型冠狀病毒確診個案時進行接觸者追蹤。而從2月22日起，政府各部門將在政府大樓或辦公室入口前先提醒政府員工和市民使用「安心出行」應用程式。
【18:03】政府今表示，因應新型冠狀病毒疫情最新發展，政府部門將於下周四（18日）起全面恢復正常公共服務。
政府發言人表示，疫情漸趨緩和，考慮到社會和經濟運作需要，政府部門會恢復正常公共服務。個別政策局和部門或需要時間部署人手和物資，或受《預防及控制疾病條例》（第599章）或其規例所限，可能稍後才會恢復部分服務。有關部門會就其最新服務安排的詳情另行公布。發言人又稱，在恢復公共服務的初期，可能會有較多市民需要各項服務，輪候時間可能會較長，或需要更長時間才能完成處理申請，希望市民諒解。
政府呼籲需要的市民繼續利用郵寄、投遞箱或網上服務等方法，以獲得所需服務；假如必須前往政府大樓或辦事處，必須一直佩戴口罩，並遵從相關部門實施的防疫措施，包括體溫檢測、使用「安心出行」流動應用程式和人流控制安排。
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