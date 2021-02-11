限聚令／堂食｜2月18日起准晚市堂食至10時　健身中心美容院戲院可重開　須用安心出行或登記個人資料 (17:37)

．容許部分處所重開：體育處所（戶外及室內）、健身中心、美容院、按摩院、電影院、主題公園、公眾娛樂場所、遊戲機中心、表演場所、博物館、公眾展覽、公眾保齡球場、溜冰場等

．食肆堂食延至晚上10時，放寬至4人一枱

陳肇始指出兩個前設：

一) 現在至年初七疫情無重大變化

二) 須守兩新增防疫措施：處所所有員工每14天接受新冠病毒檢測，員工要保留陰性結果證明，最早可於復業或恢復堂食前7天作檢測。另外，食肆及處所負責人須要求進入者使用「安心出行」流動應用程式，或登記個人資料。首3個月社區檢測中心將免費向有關員工提供檢測服務。

陳肇始稱，若疫情無重大變化，政府將在農曆新年假期後尋求行政會議批准，放寬限聚令至4人，與堂食每枱上限人數看齊。

若有處所未有遵守防疫措施，陳肇始說處所將被要求停業3至14日，食肆則會被要求暫停提供晚市堂食3至14日。

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