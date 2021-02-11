太和邨愛和樓14樓住戶須撤離檢疫　本港今增17確診新冠肺炎全屬本地感染　4源頭不明　 (18:00)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，大埔太和路12號太和邨愛和樓今日有3宗確診，當中有兩宗在14樓，認為14樓有橫向傳播風險，正向14樓居民解釋並須撤離檢疫。她總結，愛和樓至今共有4個單位染疫，當中有3個單位在14樓。

4宗為源頭不明患者住址：

．鰂魚涌惠利大廈05單位

．元朗八鄉羅屋村

．大埔太和邨愛和樓

．元朗祟正新村

部分相關個案的大廈須作強制檢測：

．馬鞍山錦豐苑錦菱閣

．旺角登打士街鴻輝大廈

．火炭銀禧花園6座

．黃埔花園12期銀竹苑7座

．荃灣海濱花園海霞閣

．葵青華豐工業中心

部分確診個案：

．觀塘安泰邨殘疾人士院舍保良局安泰復康中心有多兩名員工確診，為個案10702及個案10708。

．一名居於鰂魚涌惠利大廈05單位居民為昨日（9日）初步確診個案，今為確診個案。張竹君另稱惠利大廈04單位14個環境樣本檢測均呈陰性。

．一名患者在葵青華豐工業中心工作，為辦公室中第二名確診者，該患者亦有在樓下的休息室過夜，為一個小型傳播，整個辦公室中的人已送到檢疫中心，因該患者曾在華豐工業中心過夜，故該工廈亦須作強制檢測。

此外，張竹君表示，綠楊新邨R座04及05單位居民須作第二次強制檢測。

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