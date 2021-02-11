網台主持傑斯被控「作出具煽動意圖的行為」被拒保釋　控方引終院就國安法保釋新指引 (17:18)

報稱網台主持的尹耀昇（52歲）被控2020年8月8日，在香港連同其他人，作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視香港特區政府或激起對其叛離，引起香港居民間的不滿或離叛，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

他另被控8月15日、9月5日和10月10日，在香港連同其他人，作出具煽動意圖的作為，即在一個網上節目作主持及演講，意圖引起憎恨或藐視中華人民共和國政府及香港特區政府或激起對其叛離，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，引起香港居民間的不滿或叛離，或慫使他人不守法或不服從合法命令。

控方在庭上引用終院就「黎智英案」中，為國安法案件的保釋申請定下指引的判辭，認為即使控罪屬《刑事罪行條例》，但同樣涉及危害國家安全，故國安法的保釋指引同樣適用。

另外，人稱「第二代美國隊長」、示威常客馬俊文被控《港區國安法》的「煽動他人分裂國家」罪的案件，控方今申請將案件轉介至區域法院，並押後至3月2日再訊，被告沒申請保釋續還押。

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