兩人涉大埔非法集結受審　警認「冇辦法睇清楚邊個打邊個」 (16:20)

案件押後至本月26日裁決。兩被告分別是侍應姚志聰（22歲）及學生郭煥琳（25歲），控罪指稱他們於2019年8月5日，在大埔參與非法集結。同案兩名被告早前認罪，分別被判入獄7個月及半年。

督察葉浩樺供稱，事發當晚7時半，大埔超級城對出的馬路已被示威者佔據，有人大叫「黑警死全家」等、用雜物堵路及用激光照射警員，突然有示威者衝向警方防線擲雜物，警員隨即發射催淚彈，有男子踩電動滑板衝向警方投擲汽油彈，8時許發警告後便推進。葉浩樺被盤問時承認環境嘈雜，示威者未必能聽清楚警告，又稱「我的確係冇辦法睇清楚邊個打邊個」。

宣布拘捕男侍應的警員徐海天供稱，地上滿佈雜物，正逃跑的姚志聰跌在地上後被制服，搜出頭盔等物品。辯方問徐海天是否曾脫去姚志聰的頭盔，並用警棍打其頭部，徐海天稱不同意，但承認追截期間人群四散，被告有機會來不及逃走。

拘捕女學生的警員葉浩霖供稱，追截前見馬路上有7至8人，由於郭煥琳的黑頭盔有紅間，且身形較大，故認得她，但承認她除了跑之外，並沒其他行為。根據呈堂片段，郭煥琳被捕後多次強調「你哋見到我攞住鹽水㗎」。

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