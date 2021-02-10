中六生襲警案上訴庭准律政司刑期覆核　撤原判感化令須還押 (15:15)

控方甫開庭表示，包括被告陳軍佑在內，當晚約100人在旺角堵路，隨時衍生更多暴力事件。控方強調，被告事前向警員叫囂，談及要「掟磚」，屬有意圖襲警，而襲警罪一般判以監禁式刑罰。控方又引述感化報告指出，被告承認在原審判刑前，曾赴示威現場擔任義務急救員，質疑被告「仍然置身非法集會，亦輕視更生計劃」。

被告由資深大律師李定國代表，李定國強調被告4月將考文憑試，至今接受感化令5個月，一直表現良好。李定國稱被告有輕微的自閉症狀，惟法官彭偉昌聽畢表示，被告是校內風紀隊長，不時參與義工服務，亦獲師長稱讚，「這是典型自閉症患者的表現嗎？」李定國表示，被告年紀尚輕，如果改判監禁，希望上訴庭酌情下調刑期，讓被告盡快繼續學業。

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