3人涉美孚阻路襲警　警作供：表明身分後遭拳打十多秒 (14:59)

被告依次為婚禮顧問陳惠欣（31歲）、文員陳曉陽（24歲）和學生李佳俊（18歲）。他們被控2020年2月2日在荔枝角道近美孚巴士站，與不知名的人聚集，導致公眾地方造成阻礙。陳惠欣和李佳俊亦各被控同日同地襲擊警司70637及警員15399。陳惠欣今日承認在公眾地方造成阻礙，但否認襲警。其餘被告一概不認罪。

西九龍總區刑事總部警司（行動）陳子良供稱，當日與其他便衣警員以兩人一組，在美孚地鐵站A出口一帶進行觀察，至晚上約8時半，有人將綠色大型垃圾桶推出馬路、將垃圾丟出馬路，以及截停一輛巴士。他遂衝向正手推垃圾桶的次被告陳曉陽，向他稱「警察，停手」。

陳子良表示，次被告當時試圖逃走，他則捉緊次被告的衣服，雙方在馬路糾纏，次被告一度將他拉向行人路的欄杆，以及拳打其頭、臉和太陽穴，過程歷時約十多秒。陳子良在其他同僚協助下將次被告制服。

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