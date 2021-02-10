馬道立：司法獨立與人大釋法非不能並存　大眾關注法院工作是健康趨勢 (14:13)

憶初任首席法官被標籤「保守派」

馬道立稱，知道很多人喜歡為法官貼上標籤，標籤往往是因案件的結果而來，尤其是涉及政治的案件，判決政府勝訴就是「保守派」，判政府敗訴就是「自由派」。他說，2010年出任終審法院首席法官時，的確被形容為「保守派」，因他在上訴法庭審理一些矚目的案件時判政府勝訴，執業期間亦在多宗公法案中代表政府一方。

被問及任內出任首席法官的原則，馬道立說首要的原則是緊遵出任法官時作出的司法誓言，它以莊嚴的形式概括了法治的含義，誓言不僅是形式，恰恰相反，界定了法官職責的本質。

他又稱，自1997年回歸以來，最顯著的變化之一是社會大眾對法律和法院工作的關注，這是個健康的趨勢，大眾需要正確地理解法律和法治，避免扭曲，法院的工作一定不能被政治化。

大學前對法律沒興趣 因兄長建議修讀

馬道立談及為當初為何被法律吸引，他說在英國讀大學前，雖然他有兩位長輩在上海當律師，但他對法律沒有很大興趣，甚至在英格蘭讀A Level時，仍茫然不知在大學應主修什麼，後來其兄長建議他修讀法律，他1974年入讀伯明翰大學法律系，自此深深被吸引。他認為法律議題多元，更是挑戰人類智慧，最重要是法律與社會息息相關，能為社會服務。

被問及他最喜歡的案件，原來是一宗有關海運保險的判辭（Hua Tyan Development Ltd v Zurich Insurance Co Ltd (2014) 17 HKCFAR493），這案關於一批由馬來西亞運往中國的木材合約糾紛，他說自執業以來一直想撰寫海運保險的判辭，因這種案件很少會在法院審理。

馬道立退休後、於1月12日起出任香港大學法律學院名譽教授。

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