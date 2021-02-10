菲傭挑戰留宿要求被拒發司法覆核許可　官：遵守規定屬合約承諾 (13:20)

申請人依次為Yvette Dingle Fernandez及女兒Eloisa Valerie Fernandez，答辯方為勞工處長及入境處長。

法官周家明在判辭開首指出，申請方以為入境處及勞工處有批出留宿規定豁免的權力，屬根本性的錯誤理解。他解釋，上訴庭早前已裁定留宿規定屬外傭的合約責任，並非入境處施加的逗留條件，入境處無權批出豁免。雖然勞工處有權批出豁免，但由於申請人及其僱主之間沒有共識，勞工處不能在此基礎下批出豁免，故申請人的豁免申請缺乏恰當基礎。

對於申請方認為，外傭休假時需遵守留宿規定，違反人權法賦予的行動自由，周官反駁稱外傭沒有居留權，不能依賴《香港人權法案條例》第8條提出挑戰。至於外傭是否能在年假、產假等長假期間留否在外留宿，周官認為該議題是可爭議的，但該議題對今次案件幫助不太，故不作判斷。

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