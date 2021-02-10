元朗好彩洋樓夫婦墮樓亡　兒子涉協助他人自殺被捕 (15:27)

警方到場調查，男死者73歲姓劉，女死者66歲姓許，二人為夫妻關係，警方於現場檢獲遺書，及後尋獲二人的41歲姓劉兒子，相信兒子曾協助父母自殺，遂以涉嫌協助他人自殺拘捕兒子，案件交由元朗警區重案組第3隊跟進。

現場消息指出，有人因財務問題困擾，一家三口決定一同尋死，事發前亦曾發信息通知友人，三人登上好彩洋樓天台後，兒子卻步而未有一同尋短見。

有街坊表示，死者夫婦與兒子三口去年底才搬入上址，是自置物業，兒子從事貿易生意。資料顯示，涉事單位於去年7月由一對男女以323萬元購入。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年網上輔導平台「Open噏」：https://www.openup.hk

人生熱線：8100 8012