新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（2月10日更新版） (08:35)

任何在2021年1月27日至2月9日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月11日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．深水埗偉智街12號石硤尾邨美映樓

．觀塘牛頭角道189號牛頭角上邨（第二及三期）常興樓

．紅磡海逸道8號海逸豪園1期綠庭軒1座

．觀塘安秀道23號安泰邨服務設施大樓

．元朗南邊圍一里1號

．天水圍天瑞路天恩邨恩慈樓

污水樣本檢測呈陽性的大廈

．土瓜灣落山道21-39P號/美景街2-28號美景樓第1期

．土瓜灣土瓜灣道249-259號/美景街1-7號/落山道15-19號東興大樓

任何在2021年1月26日至2月8日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於2月10日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．荃灣象山邨西路象山邨秀山樓

．屯門豐安街2號翠寧花園6座

．屯門兆康路2-22號兆康苑兆新閣

．元朗媽廟路17號水邊圍邨山水樓

．黃大仙慈雲山道80號慈正邨正和樓

．黃大仙正德街103號黃大仙下（二）邨龍輝樓

．中西區地利根德里1A號世紀大廈2座

．筲箕灣柴灣道42號筲箕灣官立中學

屬第二次檢測的大廈

．香港北角錦屏街37-43A號東發大廈C座

資料來源：政府新聞公報

18:00報道：太和邨愛和樓14樓住戶須撤離檢疫 本港今增17宗確診全屬本地感染 4源頭不明

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