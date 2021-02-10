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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:27)

本港周二（9日）新增26宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月3至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。18:00報道：太和邨愛和樓14樓住戶須撤離檢疫 本港今增17宗確診全屬本地感染 4源頭不明

○油尖旺區

海港城

信和中心

華海廣場

新世紀廣場

油麻地玉器小販市場

百利達廣場 Black Coffee

○觀塘區

安泰商場

○深水埗區

石硤尾邨商場

北河街市政大廈

○黃大仙區

樂富廣場

○九龍塘區

黃埔新天地 第5及6期

○大埔區

大埔墟街市

昌運中心商場

翠屏花園 學利

○荃灣區

楊屋道市政大廈

荃灣街市街6號地下

○北區

聯安街39號 水上人生滾粥

○元朗區

元朗政府合署

交通廣場 牡丹金閣

+WOO 嘉湖1期 一粥麵

福星樓 嘩鬼拉麵和風料理

元通樓 至尊雲吞麵雞煲

○東區

藍灣廣場

興華廣場

海暉大廈 菖蒲亭

東輝大廈 麥當勞

○中西區

萬年大廈 大快活

喜訊大廈 寶湖海鮮酒家

○灣仔區

名珠城

中環廣場

○離島區

香港國際機場 大家樂、1號客運大樓

資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月9日）

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