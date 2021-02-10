新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:27)

本港周二（9日）新增26宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月3至9日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。18:00報道：太和邨愛和樓14樓住戶須撤離檢疫 本港今增17宗確診全屬本地感染 4源頭不明
○油尖旺區
海港城
信和中心
華海廣場
新世紀廣場
油麻地玉器小販市場
百利達廣場 Black Coffee
○觀塘區
安泰商場
○深水埗區
石硤尾邨商場
北河街市政大廈
○黃大仙區
樂富廣場
○九龍塘區
黃埔新天地 第5及6期
○大埔區
大埔墟街市
昌運中心商場
翠屏花園 學利
○荃灣區
楊屋道市政大廈
荃灣街市街6號地下
○北區
聯安街39號 水上人生滾粥
○元朗區
元朗政府合署
交通廣場 牡丹金閣
+WOO 嘉湖1期 一粥麵
福星樓 嘩鬼拉麵和風料理
元通樓 至尊雲吞麵雞煲
○東區
藍灣廣場
興華廣場
海暉大廈 菖蒲亭
東輝大廈 麥當勞
○中西區
萬年大廈 大快活
喜訊大廈 寶湖海鮮酒家
○灣仔區
名珠城
中環廣場
○離島區
香港國際機場 大家樂、1號客運大樓
資料來源：衛生防護中心（截至2021年2月9日）
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