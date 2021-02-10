牛年2021｜牛年郵票全球迎新歲　中西風格融會寓意吉祥【多圖】 (11:12)

香港

香港郵政於1月28日起發行「歲次辛丑（牛年）」郵票，一套四款的賀歲生肖郵票分別展示黃楊木雕牛、紫砂素燒陶藝小牛、青銅牛及陶瓷牛，背景配以花卉寓意吉祥。同期推出「巧鼠健牛」十二生肖金銀郵票小型張，以銀箔燙印鼠年郵票小型張及用22K鍍金金片製成牛年郵票，面值各50元。

中國內地

中國郵政發行兩個版本的牛年郵票，「奮發圖強」印有一頭公牛揚蹄奔前的圖案，寓意不畏艱險、砥礪前行；另一枚「牛年大吉」郵票則以大牛與小牛舐犢情深的畫面，傳遞家庭和諧、團圓美滿的祝福。

台灣

中華郵政公司發行「新年郵票（109年版）」系列牛年郵票，包括兩枚「新年郵票（109年版）」及一枚小全張。牛年郵票圖案運用剪紙手法，讓牛巧妙化身成寓意吉祥的錦鯉；小全張則以喜氣的金色為基調，配搭祥雲和高山等吉祥圖案。

韓國

韓國郵政發行兩款圖案的牛年郵票，一款是以可愛風繪畫眨眼小牛，背駝福袋寓意帶來好運；另一款以星光點綴，刻畫一對母牛和小牛的影子，溫情洋溢。

美國

美國郵政延續鼠年風格，用舞龍舞獅面具作藍本的牛年郵票，換上牛臉的星星代表中國十二生肖的天體主題，戴上亞洲紡織品風格的「耳環」，耳旁戴上紫花意味春天到來。

英國

一套20枚的牛年小全張採用帽子戲法設計，以代表金、木、水、火、土的五行牛為背景圖案，加入5個在英國舉行農曆新年慶祝活動的地點（倫敦、利物浦、愛丁堡、史雲斯和貝爾法斯特），5個慶祝農曆新年的喜慶場面，配上20張煙花郵票，融和中西文化。

法國

法國郵政發行的兩款牛年郵票由法國華人藝術家陳江洪設計，一款是小童拿着花坐在牛背上；另一款是頸上戴着大紅花的牛。郵票上下方分別用法文和中文書寫上「牛年」字樣。

新西蘭

牛年郵票的靈感源自中國傳統海報，設計風格參考明代木刻版畫，中國傳統海報，描繪牛與嬰兒的嬉戲畫面，帶出幸福、財福、自由與和平四個吉祥寓意。牛年郵票顏色包括全紅色和全藍色，四角印有中國字「牛」。

芬蘭奧蘭群島（Aland Islands）

小型張包括2張牛年郵票，繪畫當地農民用兩頭牛耕種的畫面，1930年代農業社會，牛普遍被用作耕作工具。小全張以紅色毛筆寫有「牛年」二字，增添中國味。

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